Total adını TotalEnergies olarak değiştiriyor
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Total adını TotalEnergies olarak değiştiriyor

Total adını TotalEnergies olarak değiştiriyor
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Total'in, şirketin çok çeşitli ve kapsamlı bir ürün gamı sunan bir enerji şirketi olarak değişmesi sonucu adını TotalEnergies olarak değiştirdiği bildirildi.

Total'in, şirketin çok çeşitli ve kapsamlı bir ürün gamı sunan bir enerji şirketi olarak değişmesi sonucu adını TotalEnergies olarak değiştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar hissedarlar kurulunun tamamına yakınının desteğiyle onaylandı.

İsim değişikliğiyle birlikte TotalEnergies'in yeni bir görsel kimliğe büründüğüne işaret edilen açıklamada, "Bu yeni isim ve yeni görsel kimlik, TotalEnergies'in kendisi için çizdiği kararlı rotayı yansıtıyor: daha ulaşılabilir, güvenilir ve temiz enerjiler üretmeyi ve sağlamayı taahhüt eden çok kapsamlı bir ürün gamı sunan bir enerji şirketi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanne, şunları kaydetti:

"Hepimizin ihtiyaç duyduğu enerji aynı zamanda bir ilerleme kaynağı. Bu nedenle bugün, iklim sorunuyla karşı karşıya olan gezegenimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yeni enerjilere doğru birlikte yelken açıyoruz. Enerji kendini baştan yaratıyor ve bu da bizim enerji yolculuğumuz. Enerji dönüşümünde dünyanın önde gelen aktörlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Total bir dönüşümden geçerek TotalEnergies haline geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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