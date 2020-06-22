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Total, 2050'ye kadar sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor

Total'in, küresel üretim faaliyetleri ve enerji ürünleri genelinde 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Total, 2050'ye kadar sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor
22.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:10

Total'in, küresel üretim faaliyetleri ve enerji ürünleri genelinde 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu hedefin, petrol ve doğal gaz, düşük karbonlu elektrik ve karbon nötr çözümleri sayesinde Total'i geniş kapsamlı bir enerji şirketi haline getirme stratejisiyle desteklendiği kaydedildi.

Şirketin gelecek dönemdeki emisyon hedeflerine yer verilen açıklamada, "Total tüm dünyadaki faaliyetleri genelinde 2050'ye kadar veya daha erken bir tarihte net sıfır emisyon, Avrupa'daki üretim faaliyetleri ve müşterileri tarafından kullanılan tüm enerji ürünleri genelinde 2050'ye kadar veya daha erken bir tarihte net sıfır emisyon, tüm dünyadaki müşterilerinin kullandığı enerji ürünlerinin ortalama karbon yoğunluğunda 2050'ye kadar yüzde 60 veya daha fazla azalma olmak üzere üç adım atacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Pouyanne, enerji geçişi sürecinde ilerleme kaydederken hissedar değerini artırma konusunda da kararlı olduklarını belirterek, "Yönetim kurulu, Total'in global yol haritasının, stratejisinin ve eylemlerinin Paris anlaşmasının hedefleriyle tutarlı olduğuna inanıyor. İklim Eylemi 100+'da olduğu gibi yatırımcılarla etkileşimin ve şeffaf diyalogun olumlu bir rol oynadığını kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Total'in cazip ve güvenilir yatırım şirketi olarak kalması için hissedarların ve toplumun güveninin şart olduğunu vurgulayan Pouyanne, emisyon azaltma, ürünleri iyileştirme ve yeni düşük karbonlu faaliyetler geliştirme fırsatlarını tespit etmek için harekete geçtiklerini aktardı.

Pouyanne, Avrupa'da 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için çalıştıklarına işaret ederek, "2025'de 25 gigavatlık brüt yenilenebilir enerji kapasitesi hedefini teyit ediyor ve yenilenebilir enerjiler alanında lider bir uluslararası aktör olmak için faaliyetlerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Halihazırda sermaye yatırımlarımızın yüzde 10'undan fazlasını düşük karbonlu elektriğe tahsis etmekteyiz ve bu büyük aktörler arasındaki en yüksek orandır. Enerji geçişine aktif olarak katkıda bulunmak için düşük karbonlu elektriğe ayırdığımız sermaye yatırımlarını 2030'a kadar veya daha önce yüzde 20'ye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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