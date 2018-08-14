Tosyalı Esnaf Hazineye Yardımda Bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir esnaf, hazineye bin 500 lira bağışladı.



Tosyalı esnaf İsa Bay, Cumhurbaşkanlığı adına hazineye yaptığı bağışın makbuzunu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e makamında teslim etti.



Pişkin, burada yaptığı konuşmada, Tosyalının her zaman devletinin yanında olduğunu söyledi.



Türkiye'nin Rahip Brunson bahanesiyle ekonomik anlamda istikrarsızlaşmaya çalışıldığını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Ülkemizi zorda bırakma gayretinde olan Amerika'nın dolar kurunda yarattığı spekülatif hareketliliğine karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın tavizsiz ve dik duruşuna ülke olarak verilen desteğe bir katkı da Tosyalı esnafımız İsa Bay'dan geldi. Oğlu Barış ile birlikte Cumhurbaşkanlığımız adına hazineye bin 500 lira bağışta bulunan vatandaşımıza göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim."

Bay ise, "Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlar karşısında Türk milleti bir ve bütün olarak devletinin her zaman yanındadır." ifadelerini kullandı.