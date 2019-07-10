Tosyalı'dan dünya üretim rekoru!

Dünyanın en büyük DRI modülünün de devreye alındığı Tosyalı Algerie tesislerinde günlük üretim rakamı 7 bin 700 tona ulaştı.

Türkiye'nin küresel demir çelik üreticisi Tosyalı Holding, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da başarı hikayesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirket, Cezayir'deki yatırımı Tosyalı Algerie ile birlikte önemli bir dünya rekoruna imza atmayı başardı. 2018 yılının Kasım ayında dünyanın en büyük DRI modülünün de devreye alındığı Tosyalı Algerie, sadece sekiz ayda günlük 7 bin 700 ton DRI üretim rakamına ulaşarak bir dünya rekoruna imza attı.

Dünyanın üç farklı kıtasında 20'yi aşkın tesisle yatırım ve üretimine devam eden Tosyalı, yüksek teknolojili çelik ürünlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma vizyon ve stratejisiyle faaliyetini sürdürüyor. Tosyalı Holding'in Kuzey Afrika'daki Cezayir tesislerinde üçüncü faz yatırımı geçen yıl devreye alınmıştı.

2025 hedefi: Dünyada ilk 50 arasına girmek

Sadece sekiz ay gibi kısa bir sürede, kendi kategorisinde dünya rekoru kırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Bu üretim rakamı, ülkemize daha fazla değer katmak adına koyduğumuz hedeflere inançla ve kararlılıkla yürüdüğümüzün en büyük kanıtıdır. Ülkemizde ve yurtdışında hammaddeden nihai boru üretimine kadar aynı çatı altında yapılanmış tek şirketiz. Yurtdışındaki yatırımlarımızla Türkiye'nin demir çelik sektöründeki gücünü küresel arenada da hissedilebilir şekilde ortaya koyuyoruz. Tosyalı Iron Steel Industry Algerie, 4 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle bugün Cezayir'in en büyük çelik üreticisi konumunda. Sadece bu yıl 150 bin ton ihracat yapmayı planlıyoruz; 2020'de ise işletmeye alınacak liman ve konveyör bandının oluşturacağı lojistik imkanlar sayesinde, bu rakamın yıllık 600 bin ton seviyesine çıkarılmasını hedefliyoruz. Sırf bu rakamlar bile içinde bulunduğumuz her coğrafyanın istihdam, ekonomi ve ihracatına önemli katkı sağladığımızın göstergesi" diye konuştu.

Cezayir'in en büyük sanayi kuruluşu

Tosyalı Algerie, 500 milyon dolar ödenmiş sermayesi ve 1 milyar 200 milyon doları aşan özkaynağıyla Cezayir'in en büyük sanayi kuruluşu konumunda olmayı sürdürüyor. Ülkenin bu alandaki ithalatını ikame etmekle kalmayıp, aynı zamanda Cezayir'i pazarda ihracatçı bir oyuncuya dönüştüren Tosyalı Algerie bünyesinde dördüncü faz için de kollar sıvanmış durumda. Tamamlandığında 4.5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere, 6 milyon ton yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek Tosyalı Algerie için gerçekleşecek toplam yatırım da 6 milyar doları aşacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam üretim kapasitesinin 8 milyon tonu, Tosyalı Algerie'nin cirosunun 5 milyar doları aşması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler