Tosya Ziraat Odasından üreticilere kuraklık uyarısı
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Tosya Ziraat Odasından üreticilere kuraklık uyarısı

04.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:18
Tosya Ziraat Odasından üreticilere kuraklık uyarısı

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, üreticilere kuraklık uyarısında bulundu.

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, üreticilere kuraklık uyarısında bulundu.

Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bilim insanlarının 2021 yılının kurak geçeceği yönünde uyarıları olduğunu hatırlattı.

Tosya'da tarım ve buna bağlı olarak hayvancılık yaparak binlerce ailenin geçimini sağladığını belirten Eken, şunları kaydetti:

"İlçemizde ekonominin lokomotifi olan sanayinin ardından en çok istihdam sağlayan ve katma değer üreten sektör, tarım sektörüdür. Binlerce üreticimiz, yılda bir defa ürün hasadı yapılan arazilerimizden elde edeceği gelire ümit bağlamıştır. Bu beklentinin boşa çıkmaması için şimdiden çiftçilerimizin bazı önlemleri alması hayati önem arz etmektedir. Bakanlığımız, 2020-2021 tarım sezonunda kuru tarım yapılan alanlarda, iklim değişikliği nedeniyle yağışların uzun yıllar ortalaması altında kalma riski bulunduğunu, bu nedenden dolayı mısır, yonca ve şeker pancarı gibi su ihtiyacı fazla olan bitkiler yerine, arpa, korunga ve fiğ gibi ürünleri yetiştirmelerini tavsiye etmiştir. Bakanlığımızın ve bilim adamlarının uyarılarını dikkate almak, alın terimizin boşa gitmesini engelleyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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