Tosya yolunda jandarma ekipleri kontrollerini sıklaştırdı
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Tosya yolunda jandarma ekipleri kontrollerini sıklaştırdı

Yılbaşının yaklaşması nedeniyle Tosya'da jandarma ekipleri kontrolleri sıklaştırdı.

28.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:10
Tosya yolunda jandarma ekipleri kontrollerini sıklaştırdı

Yılbaşının yaklaşması nedeniyle 'da ekipleri kontrolleri sıklaştırdı.


Yılbaşına sayılı günler kala yeni yılı memleketlerinde yada tatil beldelerinde karşılamak isteyen vatandaşların tatil yoluna çıkması nedeniyle jandarma ekipleri 'nda denetim ve kontrolleri sıklaştırdı. D-100 Karayolunu kullanan sürücüleri Tosya kontrol noktasında durduran jandarma ekipleri, hız ve emniyet kemeri kontrolü ile birlikte evrak kontrolü yaptı. Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyararak güvenli sürüş için tavsiyelerde bulundu. Sürücüleri memnun eden uygulamaların tatil bitimine kadar devam edeceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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