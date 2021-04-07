Tosya yatılı kız kuran kursunda çalışmalar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tosya yatılı kız kuran kursunda çalışmalar başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tosya yatılı kız kuran kursunda çalışmalar başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 100 yataklı yatılı kız kuran kursunun hafriyat çalışmaları başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 100 yataklı yatılı kız kuran kursunun hafriyat çalışmaları başladı.

Tosya ilçesinde inşa edilecek olan 100 yataklı kız kuran kursunun hafriyatı törenle başladı. Törene Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Rahman Çalıkuşu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olacak kursun hafriyatını Tosya Kaymakamlığı üstlenerek yapılan duanın ardından çalışmaya başladı.

Hafriyata ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Hali hazırda ilçemizde hizmet veren Kur'an Kursumuz fiziki kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yatılı kısmı kapatıldı. Sadece gündüzlü eğitim verir hale geldi. Haliyle ilçede buna ihtiyaç olduğu da aşikardı. Bu gerekliliği ortadan kaldırmak üzere bir yatılı Kız Kur'an Kursu inşası çalışmaları Müftülüğümüzce başlatıldı. Bugün de inşallah startını veriyoruz. Tahminimiz yaklaşık bir yıl içerisinde inşallah hizmete girmiş olacak. 3 bin 500 m2 kullanım alanına sahip bina olacak. 5 katlı ve 100 yatak kapasitesine sahip. Tefrişatı hariç yaklaşık bedeli 6 milyon TL civarında olacak. Yine inşaatı Türkiye Diyanet Vakfı yürütecek. Bittiği zaman da hem Tosya'ya hem de civar ilçelere hizmet verebilecek. İhtiyacı karşılayabilecek nitelikte modern bir Kuran Kursu olacak" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya yatılı kız kuran kursunda çalışmalar başladı
Tosya yatılı kız kuran kursunda çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bahar Candan Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tosya yatılı kız kuran kursunda çalışmalar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:12:37. #1.15#
title