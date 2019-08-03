Tosya'ya gençlik merkezi açılıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesine gençlik merkezi açılıyor.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'ı ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Tosya ilçesine gençlik merkezi açılacağı bilgisini paylaşan Kaymakam Pişkin, resmiyette kesinlik kazanan gençlik merkezinin binanın fiziki yeterliliklerinin tamamlandığını açılacağını söyledi.

Kaymakam Deniz Pişkin, "İlçemizde açılması için yoğun çaba sarfettiğimiz Tosya Gençlik Merkezindeki son gelişmeleri değerlendirdik. Bu konuda ciddi bir mesafe kat ettik. İlgili genel müdürlük olurunu aldık ve gençlik merkezinin açılacağı resmiyette kesinlik kazandı. Merkez olarak düşündüğümüz Tosya Ticaret ve Sanayi Odasına ait binanın alt katı kiralandı. Buradaki fiziki gereklilikleri de en kısa zamanda tamamladığımızda merkezimizi açmak için önümüzde engel kalmamış olacak. İl Müdürümüz, biz binanın iç düzenlemeleriyle ilgili çalışmaları yaparken kendilerinin de tefrişat konusunda çalışmaları yürüteceklerini belirterek merkezimizi en kısa zamanda aktif hale getirme noktasındaki desteklerini bizden esirgemedi. İlçem adına kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA