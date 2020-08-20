Tosya'ya adalet binası yapılacak AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, ilçeye adalet binası yapılacağını söyledi.

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, ilçeye adalet binası yapılacağını söyledi.

Corcor, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 bin 345 metrekare alan üzerine yöresel mimariye uygun olarak projesi hazırlanan Tosya Adalet Binasının eylül ayında ihalesinin yapılacağını söyledi.

Adalet binasının 4 bin 842 metrekare kapalı alanı olacağını belirten Corcor, şunları kaydetti:

"Yeni bina, bodrum, zemin ve 2 kattan oluşmaktadır. Adliye binasında, cumhuriyet başsavcısı odası, iki savcı odası ile beş hakim odası olmak üzere toplam 8 hakim ve savcı odası bulunmaktadır. İki ceza, iki hukuk ve bir adet rezerv mahkeme salonu bulunmaktadır. Ayrıca icra müdürlüğü de adliye binası içinde yer alacaktır. Adalet Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun hazırlanan Adliye Binasının 2020 Eylül ayı ortalarında yapım ihalesi yapılması planlanmaktadır. AK Parti iktidarları döneminde her alanda gelişerek kalkınan ülkemizle birlikte, şehrimize de önemli kamu yatırımları kazandırılmıştır."

Kaynak: AA