Tosya pirincinin zorlu ekim mesaisi başladı

- Tosya pirincinin zorlu ekim mesaisi başladı Tosyalı çiftçiler, tescilli lezzet olan çeltik ekimine başladı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde lezzeti coğrafi işaretle tescillenen 'Tosya pirincinin' ekim hazırlıkları başladı.

- Tosya pirincinin zorlu ekim mesaisi başladı

Tosyalı çiftçiler, tescilli lezzet olan çeltik ekimine başladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde lezzeti coğrafi işaretle tescillenen 'Tosya pirincinin' ekim hazırlıkları başladı. Büyük bir özveri ile tarlada çalışmalarını sürdüren çiftçiler, bu yıl 12 bin dönüm araziye pirinç ekilmesini bekliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine özgü olan meşhur Tosya pirincinin 120 gün sürecek olan maratonu, ekim hazırlıkları ile başladı. Ekim sezonunun başlangıcında pirinç ekiminin ilk safhası olan ve toprağın işlenmesinin ardından su tutularak 'keşan' adı verilen tarlanın tesviyesi yapılıyor. İlçenin Aşağıdikmen Köyünde pirinç ekimi hazırlıkları yapan çiftçiler, çeltiğin olmazsa olmazı olan su tutma işlemi ile çalışmalara başladı. İşledikleri topraklara Devrez Çayı'nın suyunu tarlalarına tutan çiftçiler, arazinin su ile kaplanmasının ardından Keşan yapmaya başlıyor. Tarlayı tesviye yaparak ekime hazır hale getiren çiftçiler, tohumları farklı bir ortamda kökleşmeye bırakarak ekim için gerekli olgunluğa ulaşmasını bekliyor. İlçede yaklaşık 12 bin dönüm arazide ekim yapılması beklenen Tosya pirinci, keşanın tamamlanmasının ardından toprakla buluşmaya başlayacak.

Tosya'da 12 dönüm alanda Tosya pirincinin (çeltik) ekiminin yapılmasını beklediklerinin altını çizen Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, henüz daha sezonun başında olduklarını söyledi. Çeltik ekiminin hazırlıklarını yaptıklarını kaydeden Eken, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim şuan ki yaptığımız işlemin adı 'keşan'. Bundan sonraki aşamada tohum atacağız. Bir sonraki aşamada ise ilaçlama yapacağız. 25 günlük olunca da yabancı ot ilaçlaması yapacağız. 10 gün geçtikten sonra gübre vereceğiz. Ondan sonra sulamalarına devam ederek sezonunu, hasat dönemini bekleyeceğiz. İnşallah 20 Eylül'de hasat dönemimiz başlayacak"

"15 ton yatkın ektik"

Tosya pirincinin tohum çeşitliliği olduğuna dikkat çeken Kadri Eken, "Yerel çeşidimiz olan 'sarıkılçık' ve 'yaşar' çeşidi var. Yaşar çeşidi bizim burada oluyor ama sarıkılçık çeşidi üst kodlarda oluyor. 'Yukarı Ova' diye tabir ettiğimiz Suluca ve Akbük tarafında oluyor. Bizdeki Ziraat 97 yaşar tohum çeşidi. Bu yıl arazimize 15 ton yatkın ektik. Bu sene de yatkını deneyeceğiz. Verimi iyi olursa 97'den yatkına geçeceğiz. 97'nin de ömrünü tamamladığını düşünüyoruz" dedi.

Hedef: 12 bin dönüm

Geçen yıl ki ekim alanlarının, 9 bin 500 dönüm olduğunu dile getiren Eken, "Bu yıl 12 bin dönüm olacağını tahmin ediyoruz. Hala beyanlar ve ekim ruhsatları devam ediyor. 10 bini geçti, inşallah 12 bin dönüm olacak. Bu yıl ki sezonu 12 bin dönüm olarak bekliyoruz. 12 bin dönümde çiftçiye 50 ton destek amaçlı Ziraat 97 ve yatkın tohumu dağıttık. İnşallah bu dağıttığımız tohum çiftçilerimize bol bereket getirir" sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÜNSAL