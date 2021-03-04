Tosya Kaymakamı Pişkin, TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu
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Tosya Kaymakamı Pişkin, TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu

04.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:02
Tosya Kaymakamı Pişkin, TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "TOKİ 100 bin sosyal konut projesi" kapsamında ilçede inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "TOKİ 100 bin sosyal konut projesi" kapsamında ilçede inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu.

İncelemelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Pişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldığını belirtti.

Proje kapsamında 109 konutun inşa edileceğini ifade eden Pişkin, "Bu yıl sonunda teslimi yapılacak konutların şimdiden hak sahiplerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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