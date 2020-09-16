Tosya Kaymakamı çalışmaları inceledi
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Tosya Kaymakamı çalışmaları inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yapımı devam eden KÖYDES yatırımlarını yerinde inceledi.

Tosya Kaymakamı çalışmaları inceledi
16.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:27

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yapımı devam eden KÖYDES yatırımlarını yerinde inceledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2020 KÖYDES yatırım programına alınan hizmetlere ilişkin çalışmalar aralıksız sürüyor. Kaymakamı Deniz Pişkin ilçeye bağlı Sevinçören Köyü'nde devam eden KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin; "Kaymakamlığımızın 2020 Yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında Sevinçören Köyümüzde yapımı devam etmekte olan; 850 metre isale hattı, Sondaj üzeri terfi binası, 50 metre küp su deposuna bakım-onarım, 7 adet rogar, Tam otomatik klorlama cihazı, 7 adet yangın vanası, ENH ve Motopomp yapım çalışmalarını yerinde inceledik" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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