Tosya ilçesinde vatandaşlar zehirli mantara karşı uyarıldı
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Tosya ilçesinde vatandaşlar zehirli mantara karşı uyarıldı

Tosya ilçesinde vatandaşlar zehirli mantara karşı uyarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Tosya Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Bekir Özipek, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı.

Tosya Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Bekir Özipek, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı.

Özipek, gazetecilere, Tosya genelinde havaların yağışlı seyretmesi nedeniyle ormanlık alanlarda mantarların çıkmaya başladığını söyledi.

Doğal ortamlarda yetişen mantarların bazılarının oldukça zehirli olduğunu hatırlatan Özipek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin etrafı ormanlık alanlarla çevrili. Bu dönemlerde yağışların ardından açan güneş nedeniyle çeşit çeşit mantarlar bu ormanlık alanlarda, kendiliğinden yetişmektedir. Vatandaşlarımız bu mantar çeşitlerine oldukça rağbet göstermektedir. Ormanlarımızda yenmesinde bir sorun olmadığı bilinen mantarlara çok benzeyen türlerde zehirli mantarlar yetişmektedir. Zehirli ve zehirsiz mantarlar lezzet ve renk bakımından birbiriyle hemen hemen aynıdır. Bazı yenilebilir mantar ve zehirli mantarlar birbirine o kadar benzer ki bunları ancak uzman kişi ayırt edebilir. Bu sakıncalar göz önüne alındığında vatandaşlarımızın bu mevsimde doğada bulunan mantarları tüketirken çok daha dikkatli olmaları hem kendileri hem de sevdikleri için hayati önem taşımaktadır."

Özipek, mantar zehirlenmesi ile karşı karşıya kalan vatandaşların ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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