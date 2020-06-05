Tosya İlçe Tarım Müdürlüğünden tarlada hastalık incelemesi
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Tosya İlçe Tarım Müdürlüğünden tarlada hastalık incelemesi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde buğdaylarda hastalık görülmesi üzerine Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarlalarda incelemelerde bulundu.

Tosya İlçe Tarım Müdürlüğünden tarlada hastalık incelemesi
05.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:40

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde buğdaylarda hastalık görülmesi üzerine Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarlalarda incelemelerde bulundu.

Tosya ilçesine bağlı Aşağı Dikmen Köyü'nde buğdaylarda hastalık olduğu bilgisi iletilmesinin ardından Tosya İlçe Tarım Orman Müdürü Kadir Çavdar ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, araziye çıkarak inceleme yaptı. Buğdaylarda görülen hastalık üzerine tarlalarda inceleme yapan ekipler hastalığın sebebini bulmak için çalışma başlattı.

Hastalık görülen bütün tarımsal arazilerin inceleneceğine dikkat Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, Tosya İlçe Tarım Müdürlüğünün hastalıkla mücadele çalışması başlattığını söyledi.

Başkan Kadri Eken, incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Köyümüzde görülen buğdaydaki hastalıklarla ilgili İlçe Tarım Müdürümüz Kadir Çavdar ve ekibi buğday ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Müdürümüz çiftçilerimize hastalıkla ilgili tavsiyelerde bulunurken aynı zamanda tarlada alınması gereken tedbirleri anlattı. Hastalığın yayılmasını önlemek için mücadele eden Müdürümüz ve personeline çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İncelemelerde Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ve Tarım Danışmanı Mustafa Yiğit de hazır bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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