Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi

15.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:39
Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi

Tosya'da 3 sağlık kurumunu bünyesinde barındıracak olan İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi.

Tosya'da 3 sağlık kurumunu bünyesinde barındıracak olan İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi.

Tosya ilçesinde 112 istasyonu ve 43 Nolu Aile Sağlığı Merkezini bünyesinde barındıran Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete başladı. Binanın hizmete girmesinin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, kurumları gezerek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş'tan bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün yeni hizmet binası faaliyete geçti. Yeni hizmet binasına taşınma işlemlerini tamamlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek taşınma sonrası genel durumu ve sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanıp yaşanmadığını kontrol ettik. 5 kat şeklinde inşa edilen yeni hizmet binasının üst katlarına ise 43 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 haftalık süre içerisinde taşınmış olacak. İlçemize ve sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi
Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi
Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Partili Savaş'tan Aydın'a Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası müjdesi
AK Partili Savaş'tan Aydın'a Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası müjdesi
Engelli şarj istasyonu hizmete girdi
Engelli şarj istasyonu hizmete girdi
Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi
Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Varank Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses Tolgahan Sayışman
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hizmete girdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:50:00. #1.14#
title