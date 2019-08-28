Tosya Festivali hava gösterileri hazırlıkları sürüyor

28.08.2019 08:42

Tosya'da düzenlenecek 2. Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde yapılacak olan hava gösterisi öncesi Türk Hava Kurumu pilotları, ilçede keşif yaptı.



Tosya Belediyesi ve Türk Hava Kurumu işbirliğinde düzenlenecek olan 22. Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde yapılacak olan hava gösterisi öncesi Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Pilotları Orhan Özgülbaş ve Ender Erol ilçede yer keşfi yaptı. Üçolukları, Stadyum, Kıran Mevkiileri ve Kültür Merkezi çevresinde yer keşfi yapan pilotlar rüzgar ve hava akımı nedeniyle Üçolukları, stadyum, kıran mevkilerinin uçuşa uygun olmadığını ve uçakların gösteri uçuşu yapmak için havalanamayacağı ve rüzgarın dağdan aşağı doğru esmesi halinde uçakların havada kalmasını zorlaştıracağını ifade etti.



Son olarak Kültür Merkezine gelen pilotlar Tosya'da hava gösterileri için en uygun bölgenin rüzgarsız olması nedeniyle bu bölge olduğunu belirterek uçakların yoldan havalanabileceğini ve tekrar yola iniş yapabileceğini söyledi. Türk Hava Kurumu Pilotlarının keşif için ilçeye geldiğini belirten Tosya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Tabakoğlu, "Rüzgar, hava akımı gibi hava muhalefeti ve teknik nedenlerden dolayı pilotlar Üçolukları, Stadyum, Kıran Mevkiilerinde uçuş ve gösterilerin mümkün olmayacağını söylediler. İlçemizde uçuş ve gösteri açışından en uygun yerin kültür merkezi olduğunu tespit ettiler. Tosya Belediyesi olarak 22. Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde hava gösterilerini Kültür Merkezi önünde gerçekleştireceğiz" dedi.



Türk Hava Kurumunun festivalde gerçekleştireceği hava gösterileri 12 Ekim 2019 Cumartesi günü akşam saatlerinde Kültür Merkezi önünde yapılacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA