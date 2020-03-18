Tosya esnafına korona virüs denetimi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde esnafa korona virüsle mücadele malzemelerinde fiyat denetimi yapılıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde esnafa korona virüsle mücadele malzemelerinde fiyat denetimi yapılıyor.

Korona virüsü nedeniyle tedbir amaçlı Bakanlık Kararı ile umuma açık işyerlerinin kapatılmasının ardından alınan ek tedbirler artırılıyor. Virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından virüsle mücadele kapsamında fahiş fiyatla başta tıbbı malzemeler olmak üzere gıda maddelerinin de yüksek fiyatla satılmasının önüne geçmek için fiyat denetimleri başladı.

Virüsle mücadele kapsamında, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri esnaf denetimleri başladı. Tıbbı malzeme ve gıda malzemesi satan işyerlerini denetleyen ekipler raf fiyatı ile kasa fiyatını karşılaştırıyor. Raflardan rastgele ürünü seçen ekipler kasaya getirerek ürünün fiyatını kontrol ediliyor.

Yine ekipler ürünlerin geliş faturalarını da kontrol ederek gerçek fiyatlarının üzerinde satılıp satılmadığını kontrol ediyor. Tosya ilçesinde virüsle mücadele kapsamında medikal malzeme, ilaç ve gıda firmaları tek tek denetlenerek fahiş fiyattan satılmasının önüne geçiliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA