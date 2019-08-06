Tosya Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatı yapılabilecek

06.08.2019 19:52

Kastamonu Tosya Devlet Hastanesine katarakt ameliyatı yapılan FAKO (femtosaniye) cihazı alındı.

İlçe dışına sevkleri azaltmak ve halka daha iyi hizmet vermek amacıyla cihazlarını yenileyen Tosya Devlet Hastanesi göz hastaları için katarakt ameliyatı yapılan FAKO cihazını satın alarak envanterine ekledi.

Hastaneyi ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, FAKO cihazını inceleyerek Başhekim Dr. Ahmet Karakuş'tan bilgi aldı. Cihazın çalışması ve kullanılması hakkında bilgi veren göz hastalıkları uzmanı Op Dr. Mehmet Fatih Aşula, bu cihaz ile katarakt ameliyatının yapılacağını hastane ve ameliyathanenin buna uygun olduğunu söyledi.

Hastane bünyesinde hizmet veren tomografi ve diş röntgeni cihazını da inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, palyatif ve yoğun bakım ünitelerini de ziyaret etti.

Hastane ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Maliyeti 250 bin TL olan FAKO cihazı hastanemize kazandırıldı. Bundan sonra katarakt ameliyatları ilçemizde yapılabilecek. İlçemiz için büyük bir hizmet. Diğer taraftan tomografi ve diş röntgen cihazlarımız hastanemizde hizmet vermeye devam ediyor. Hastanemize gelen hastalarımız bu cihazlardan aynı gün hizmet alabiliyor.

Hastanemizin 8 yataklı olan palyatif ünitesi ise 14 yatak kapasitesine çıkarılarak hizmetler aksamadan devam ediyor. Tosya Devlet Hastanesine müracaat eden hastalara en iyi şartlarda sağlık hizmeti sunmak isteyen hastanemiz cihazlarını sürekli yeniliyor. Hastane yönetimi, ilçemizde en kaliteli ve en hızlı sağlık hizmetini vermek için doktor kadrosu ve personeliyle yoğun çaba sarf ediyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA