Tosya'dan kısa kısa
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Tosya'dan kısa kısa

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Gençlik Merkezi'nin çalışmalarına başladığını açıkladı.

Tosya'dan kısa kısa
28.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:12

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Gençlik Merkezi'nin çalışmalarına başladığını açıkladı.

Kaymakam Pişkin, gazetecilere, ilçeye kalıcı bir hizmet daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tosya Gençlik Merkezine Aydın Yerli'nin vekil müdür olarak görevlendirildiğini bildiren Pişkin, şunları kaydetti:

"Uzun uğraşlarımız sonucunda resmi olarak kapılarını gençlerimize açmış bulunuyor. Tosyalı gençlere kültür sanat, eğitim ve spor alanlarında hizmet verecek Gençlik Merkezi, kütüphanesi ve bilgi beceri dolu etkinlikleri ile gençlerin yeni buluşma adresi olacak. Hizmetin ilçemize kazandırılmasında Kaymakamlık kursundan dönem arkadaşım Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Kavaklıgil belediye çalışmalarını denetledi

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Kavaklıgil, gazetecilere, şehir merkezindeki yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlattı.

Kent merkezindeki birçok bağlantı noktası ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde soğuk asfalt çalışması yaptıklarını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yol yapım, onarım, bakım, asfalt ve yaya kaldırımı çalışmalarını birçok farklı noktada sürdürüyor. Ekiplerimiz son olarak geride bıraktığımız hafta sonu mesaisini Cumhuriyet Mahallesi Sefa Bey Caddesi ve Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Koca Ragıp Paşa Caddesi'nin bir bölümü ile Hacı Bektaşi Veli Caddesi'nin bir bölümünü asfaltlayarak tamamladı. Şehir merkezindeki yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Kurban Bayramı sonrasında çalışma programımız kapsamında yine farklı noktalarda asfalt serimi yapacağız."

Kaynak: AA

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