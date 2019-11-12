Tosya'daki orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü

12.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:00

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 2 dekar alan yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeöz köyü mevkisi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.



Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 2 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Kaynak: AA