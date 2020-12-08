Tosya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
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Tosya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

08.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:11
Tosya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaza yapan bir otomobile yardım etmek için yavaşlayan araçlara, arkadan gelen araçların çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaza yapan bir otomobile yardım etmek için yavaşlayan araçlara, arkadan gelen araçların çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan 60 ET 626 plakalı tır, Tosya Zincirlikkuyu köyü yakınlarına geldiği sırada önünde giden aracın kontrolden çıkıp bariyerlere çarpması üzerine yavaşladı. Bu sırada aynı yönde gitmekte olan 34 ACL 76 plakalı otomobil, havanın yağmurlu olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tırın arkasına saplandı. Otomobilin çarptığını görerek yardım etmek için duran şahısların içinde olduğu 34 FS 5355 plakalı otomobile ise kapıları açıldığı sırada 28 EE 631 plakalı otomobil çarptı.

Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslara alınarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Tosya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Tosya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Tosya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Tosya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Tosya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Tosya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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