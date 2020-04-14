Tosya'da yüz koruyucu maske üretildi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde corona virüse karşı kullanılmak üzere yüz maskesi üretimi başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde corona virüse karşı kullanılmak üzere yüz maskesi üretimi başladı.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde organize olan bir grup öğretmen tarafından 3D yazıcı kullanılarak siperlik (yüz koruyucu maske) üretildi.

Deneme üretimi gerçekleştirilerek ilk üretilen maskeler Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e takdim edildi.

Maske üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Yüz koruyucu maskeler, Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kolluk kuvvetlerimiz, sağlık görevlilerimiz ve vatandaşla doğduran temas kurarak hizmet veren kamu çalışanlarımızın kullanıma sunulacak. Üretim sürecinde katkısı olan öğretmen ve idarecilerimizi kutluyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA