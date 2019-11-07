Tosya'da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Tosya'da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

07.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:04
Tosya'da yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde şehir merkezinde ikamet eden yaşlı kadın iddiaya göre balkonun kapısını açtığında dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yaşlı kadının cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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