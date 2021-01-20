Tosya'da yeni bulunan kaynak suyu şehir şebekesine dahil edilecek
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Tosya'da yeni bulunan kaynak suyu şehir şebekesine dahil edilecek

20.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:28
Tosya'da yeni bulunan kaynak suyu şehir şebekesine dahil edilecek

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yeni buldukları saniyede 18 litre kapasiteli kaynak suyunun şehir şebekesine dahil edileceğini açıkladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yeni buldukları saniyede 18 litre kapasiteli kaynak suyunun şehir şebekesine dahil edileceğini açıkladı.

Kavaklıgil, gazetecilere, Belediye tarafından Berçin Deresi mevkisinde ilçenin önemli ölçüde su ihtiyacını karşılayacak bir kaynak bulduklarını söyledi.

Yeni su kaynağının Tosya'ya 35 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde ve Türkiye'de hat safhada su sıkıntısı yaşanmakta. Bununla ilgili Berçin köyü tarafında çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah Tosya'mızın yüzde 30-40 ölçüde ihtiyacını karşılayacak kaynağı içme suyu şebekemize katacağız. Ekip arkadaşlarımıza ve birim müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Lütfen su israfından kaçınalım, suyumuzu idareli kullanalım ve gelecek nesillerimize de sağlıklı su kaynakları bırakalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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