Tosya'da Yarenler Sezonun İlk Ocağını Yaktı

Tosya Ahi Yaren Dostları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından sezonun ilk Yaren Meclisi Ocağı düzenlenen törenle yakıldı.

Dernek binasında düzenlenen ocak yakma töreninde, yaren geleneği gereği misafirler tek tek meclise alınarak, yaren baş ağalarını ve yarenleri selamladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, törende yaptığı konuşmada, 2018-2019 yaren sezonunun ilk ocağının yakıldığını söyledi.

Ocağın gelişmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Pişkin, "Sizler gerçekten kıymeti hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyen çok büyük bir hizmet içindesiniz. Ben buna kalben inanıyorum. Her şeyiyle, baştan aşağı milli ve manevi olan, tamamen bize ait olan ve özümüzü yansıtan bu kültürü yaşatma yönündeki gayretlerinizi takdirle karşılıyorum." dedi.



İnsanları birbirine bağlayan, kardeşlik ve muhabbet duygularını besleyen geleneklerin önemine vurgu yapan Pişkin, bu geleneklerin geleceğe aktarılması gerektiğini ifade etti.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ise onuncu senesine giren yaren ocağının, belediye başkanı olduğu ilk yıl başlatılmış bir çalışma olduğunu belirtti.



İlk gün ve bugün arasında çok mesafe katedildiğine işaret eden Şahin, "Çok güzel şeyler yapıldı ve bu kültür yaşatıldı. Bir taraftan yaren ocağı devam ettirilirken, diğer taraftan Tosya'mızda uzun yıllar eksikliğini hissettiğimiz mehter takımı, Tosya Ahi Yaren Mehteran Takımı olarak devreye alındı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tosya Ahi Yaren Dostları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Minareci, sezonun ilk ocağının küçük başağa, sezonun son ocağının ise büyük başağa tarafından yakıldığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Yüzyıllar öncesine dayanan Oğuzlardan gelen yaren geleneğini yeniden yaşamak ve yaşatmak için yola çıktık. Yaren kültürü, esnaflar arası ilişkileri, usta, kalfa ve çırak ilişkisini düzenleyen esaslar ve yasaları oluşturmaktadır. Doğruluk, güzellik, güzel ahlak, düzgün alışveriş ve düzenli iş gibi esasları kendine düstur edinen, bu gibi güzellikleri sosyal, ticaret ve aile yaşamında uygulamaya çalışana da yaren denilmektedir. Sezonun ilk ocağı hepimiz için hayırlar getirsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

Halk oyunları gösterileri, orta oyunlar ve canlı müziklerin sunulduğu etkinlikte, Tosya'ya özgü yemekler ikram edildi, programda davetliler, geleneksel Cezayir Marşı eşliğinde uğurlandı.

Kaynak: AA