Tosya'da yangın sonucu evde hasar oluştu
11.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:12
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki katlı ahşap ev, yangın sonucu zarar gördü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki katlı ahşap ev, yangın sonucu zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Şeyh Mahallesi'nde Kazım Tatar'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.
Yangında, iki katlı ahşap ev ve içindeki eşyalar zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar