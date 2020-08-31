Tosya'da "Yalnız değilsiniz" projesi tekrar uygulanacak Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yardıma ve bakıma muhtaç yaşlılar için başlatılan "Yalnız değilsiniz" projesinin ilçede 3'üncü defa uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yardıma ve bakıma muhtaç yaşlılar için başlatılan "Yalnız değilsiniz" projesinin ilçede 3'üncü defa uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Pişkin, gazetecilere, projenin ilk olarak 2017 yılında bir yıl başarıyla uygulandıktan sonra geçtiğimiz yıl süresinin uzatıldığını söyledi.

Bu yıl projenin üçüncü kez kabul edildiğini beliren Pişkin, şunları kaydetti :

"Yarattığı toplumsal fayda ve talep artışı göz önüne alınarak projemizin bir yıl daha uzatılması yönündeki talebimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından kabul edildi. Projemizin amacı ilçe merkezi ve köylerimizdeki muhtaçlığı tespit edilen yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan, yardıma ve bakıma muhtaç ancak huzur evi hizmeti istemeyen yaşlıların, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmeti ihtiyaçları karşılanarak onları sosyal hayatın içinde tutmaktır. 'Yalnız değilsiniz' adıyla hazırladığımız proje ile bu kapsamdaki 80 yaşlı ve engellimizin, bir yıl boyunca ev temizliği, yemek yapımı, zorunlu ev eşyalarının temini ve kişisel bakım hizmetinin evlerinde görülmesini sağlayacağız. Tosya'mıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA