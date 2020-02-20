Tosya'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

20.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:24

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle hayvanların yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Özellikle yabani hayvanların kış mevsiminde hayatta kalma mücadelesi verdiklerini belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Doğal yaşam bakımından oldukça zengin bir bölgede yaşıyoruz. Bu güzellikleri, doğal dengenin önemli unsurları arasında yer alan yabani hayvanlar ile de paylaşıyoruz. Doğal dengenin bozulması halinde insan yaşamının da olumsuz etkileneceği bir gerçektir. Sürdürülebilir bir yaban hayatı için kış aylarının zor geçtiği dönemlerde doğaya yem bırakılması, ülkemizde bir alışkanlık haline geldi. Bizler de Tosya'mızın yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yabani hayvanların yaşam bölgelerinin yakınlarına ve geçiş güzergahlarına yem bıraktık. Gerek duyulduğu dönemlerde bu yemleme çalışmasına devam edeceğiz."

Yemleme çalışmasına Tosya Doğa Koruma ve Milli Park Şefi Derya Kayacı ile hayvanseverler katıldı.

Kaynak: AA