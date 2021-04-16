Tosya'da üreticilere sera naylonu ve çeltik tohumluğu dağıtıldı
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Tosya'da üreticilere sera naylonu ve çeltik tohumluğu dağıtıldı

Tosya'da üreticilere sera naylonu ve çeltik tohumluğu dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sera naylonu ve çeltik tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sera naylonu ve çeltik tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi.

Kaymakam Deniz Pişkin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, Tosya'da tarımsal anlamda çiftçinin yüzünü güldüren ve kendilerini sevindiren 2 güzel projenin sonuçlarını ve sahadaki uygulamasını gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Proje kapsamında çiftçiye yapılan desteği önemsediklerini dile getiren Pişkin, "Bu yardımın yüzde 25'i vatandaş destekli, yüzde 75'i de Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Kastamonu İl Özel İdaresi kaynaklı olan toplamda 50 ton çeltik tohumunu üreticimize dağıtmış olacağız. Seracılıkla uğraşan 25 vatandaşımız da istifade edecek. Önümüzdeki süreçte özellikle çeltiğin yanında sera kültürünün, sera tarımının faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını arzu ediyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise Bakanlığın her zaman çiftçinin yanında olduğunu söyledi.

Kastamonu'da bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında 60 milyon liradan fazla desteklemenin çiftçilerin ve üreticilerin hesabına yatırıldığını belirten Önlem, "Çeltik tarımının geliştirilmesi ve sertifikalı tohum kullanarak verimliliğin artırılması projesi kapsamında 453 bin liralık yatırım ile çeltik tohumluğu ve sera naylonu alımı gerçekleştirdik, çiftçilerimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere sera naylonu ve çeltik tohumluğu dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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