Tosya'da trafik komisyonu toplantısı yapıldı

05.09.2019 18:39

Tosya ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı için alınacak tedbirleri görüşmek üzere trafik komisyonu toplandı.



2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tosya ilçesinde trafik akışını ve servislerin durumunu görüşmek ve karara bağlamak üzere ilçe trafik komisyonu Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı.



İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda2019-2020 eğitim öğretim yılı içinde okul yollarında ve şehir içinde trafik akışının rahat ve güvenli bir şekilde sağlanması için gerekli trafik tedbirlerinin alınmasına, okul servislerinin sürekli denetlenmesine ve trafik eğitimlerinin sıklaştırılmasına karar verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA