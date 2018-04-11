Tosya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Avşar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun'a seyir halinde olan Hasan K. idaresindeki 55 BV 853 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak savruldu. Çarpışmanın etkisi ile kamyonetin sol ön tekerleği bağlantı yerinden kırılarak tarlaya uçtu. Kamyonet yaklaşık 200 metre ön tekerlek olmadan hareket ederek toprak yığınına çarparak durdu. Meydana gelen kazada sürücü Hasan K. ve yolcu Canan K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri ile tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU