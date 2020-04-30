Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı
30.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:17

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan M. Ekiz yönetimindeki 55 K 3478 Plakalı tır Tosya ilçesi Dörtyol mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada tır sürücüsü M.Ekiz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tosya D-100 yolunun Samsun istikametine trafik akışı tırın yoldan kaldırılması çalışmaları nedeni ile bir süre durdu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından D-100 Karayolunda trafik normale döndü.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haber
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haber
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi Haber
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Haber
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haber
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Abdülhamit Gül
Magazin Ebru Gündeş Hande Yener Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Lionel Messi Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 15:50:06. #1.14#
title