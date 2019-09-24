Tosya'da trafik kazası 1 yaralı

24.09.2019 13:05

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 54 LC 455 plakalı otomobil yine D-100 Karayolu'nda seyir haline olan TIR'a çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.



Yaralı sürücünün olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.



Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA