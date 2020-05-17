Tosya'da toplu bayramlaşma yasaklandı
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Tosya'da toplu bayramlaşma yasaklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklanırken, bayramda da seyahat kısıtlaması getirildi.

Tosya'da toplu bayramlaşma yasaklandı
17.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:53

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklanırken, bayramda da seyahat kısıtlaması getirildi.

Tosya ilçesinde korona virüs salgınına karşı Ramazan Bayramı'na bir hafta kala alınan bayram tedbirleri de belli oldu. Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçe merkez ve köylerinde toplu bayramlaşma yasaklanırken, bayramın 1, 2. ve 3. günü merkez ve köylerinde seyahat kısıtlaması getirildi. Yine kurul kararı ile ilçe dışından gelenlere izin verilmezken, berber ve güzellik salonlarında müşteriler kayıt altına alınarak, talep halinde bu kayıtlar sağlık kuruluşlarına verilecek.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun bugün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere vatandaşlarımızın aile

ziyaretlerinden ve ilçemiz dışından gelenlerle temastan kaçınmaları, bayramlaşmanın telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılmasının tercih edilmesinin tavsiyesine; Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezine ve il merkezine, ilçe merkezinden ve il merkezinden de köylere seyahat kısıtlaması getirilmesine; Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programlarının yasaklanmasına; cadde ve sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesine, bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesine; aynı zamanda il sınırı olan ilçe sınırlarında 24 saat esasına göre yapılan kontrollerin aralıksız devamına; seyahat kısıtlaması olan illerden izin belgesiz geldiği tespit edilenlerin yapılacak yasal işlemlere ek olarak ilçemize girişlerine izin verilmemesine; ilçe sınırında tüm vatandaşlarımızın ateş ölçer ile vücut ısısı kontrolü uygulamasının devamına; konut siteleri içindeki ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bulunulmasının yasaklanmasına, site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin bu konuda gerekli önlemleri almasına; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerine gelen müşteri bilgilerinin (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, geldiği tarih) iş yeri sahipleri tarafından kayıt altına alınarak sadece olası bir korona vakasının filyasyon çalışmaları kapsamında kullanılmak maksadıyla talep edilmesi halinde sağlık teşkilatı mensuplarına teslim edilmesine; alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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