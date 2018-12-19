Tosya'da Sokak Hayvanlarının Ölüme Terk Edildiği İddiası

Tosya Belediyesi Veteriner Hekimi Sıtkı Danacı, sokak hayvanlarının ölüme terk edildiğiyle ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Danacı, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan haberlerin tamamen asılsız ve gerçekten uzak olduğunu ifade etti.

Tosya Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Karantina Merkezinin geçici ısırık ve kuduz vakalarında sokak hayvanlarının kısa süre tutulabileceği bir yer olduğun aktaran Danacı, şunları kaydetti:

"Habere konu alan yer, ısırık vakalarında veya bulaşıcı hastalık riski ihbarlarında şüpheli hayvanların getirilip belli bir süre tedavi edildiği yerdir. Burada uzun süre bir bekletme olmuyor. Kuduz vakaları için en az 10 günlük bir süre hayvanlar burada tutuluyor. 10 gün sonunda herhangi bir şüpheli durum söz konusu değilse alındığı ortama bırakılıyor. Diğer karar verilemeyen durumlarda ise Kastamonu Belediyesi İleri Tanı ve Teşhis Barınağına gönderilmektedir. Habere konu alan mezbaha alanıdır. Burada kesim artıkları sokak hayvanlarına gıda olarak verilmektedir. Hatta o kadar ki hayvanlar doğal beslendiği için fabrikasyon aldığımız mamaları bile yemiyor, tüketmiyorlar. Herhangi bir hastalık nedeniyle, açlık nedeniyle veya herhangi bir nedenle hayvanların terk edilme olayı kesinlikle yoktur. Haberde art niyet olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA