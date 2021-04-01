Tosya'da sis etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
D-100 kara yolunun Tosya ilçesinden geçen bölümlerinde de etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yolda tedbir alarak, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar