Tosya'da Seralar Kontrol Edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tosya'da Seralar Kontrol Edildi

Tosya'da Seralar Kontrol Edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seracılık projesinden yararlanan çiftçilerin seraları kontrol edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seracılık projesinden yararlanan çiftçilerin seraları kontrol edildi.

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar ve müdürlük kontrol ekibiyle birlikte "Seracılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ilçede üretim yapılan seraları kontrol etti. İl Gıda Tarım Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Seracılığın Geliştirilmesi Projesi"nin kabul edilmesiyle birlikte proje yararlanıcılarının seralarını yerinde incelemek ve projeye uygunluğunun tespitini yapmak amacıyla proje kontrol ekibi tarafından seralar kontrol edilerek projeye uygunluğu denetledi.

Seraları kontrol edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ilçemizde seracılığı geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Seracılığın Geliştirilmesi Projesi kabul edildi. Proje kapsamında ilçemizde 25 çiftçiye sera naylonu desteği yapıldı. İlçe Gıda Tarım Orman Müdürü Ali Çakar ve kontrol ekibi ile birlikte seraların projeye uygunluğunu kontrol ettik. Bütün seracılarımıza bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya'da Seralar Kontrol Edildi
Tosya'da Seralar Kontrol Edildi
Tosya'da Seralar Kontrol Edildi
Tosya'da Seralar Kontrol Edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı
Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı
Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı
Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Yılmaz Vural Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tosya'da Seralar Kontrol Edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:41:53. #1.15#

title