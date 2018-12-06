Tosya'da Şehir İçinde Radarla Hız Denetimi Yapılacak

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir içinde radarla hız kontrolü uygulamasına başlandığını bildirdi.

Pişkin, mobil radar uygulaması yapan trafik polisi ekiplerini denetledi.

Denetlemede uygulamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Pişkin, amaçlarının şehir içi trafiği düzenlemek ve yaşanabilecek kazaların mümkün olduğunca önüne geçebilmek olduğunu söyledi.

İlçede mobil radar uygulamalarına başladıklarını belirten Pişkin, şunları kaydetti:



"Bu uygulamalardaki amacımız, kimsenin canını yakmak veya ceza yazmak değil. Gerekli anlamda şehir içi trafiğini, tertip ve düzen anlamında terbiye etmek. Mobil radar cihazımız, istediğimiz zaman kullanımımıza hazır vaziyette bekliyor. Bu uygulamaların sıkça yapılmasını ben arzu ediyorum. Şehir merkezinin tamamında yapılacak radar uygulamasında 61 kilometrelik hız sınırını aşan sürücülere 235 lira ceza işlemi uygulanacak ve ehliyet puanından 20 puan silinecek. Uygulama kapsamında mobil radar uygulamasının yapıldığı bölgeye yaklaşık 300 metre önceden hız kontrolü yapıldığına dair bilgilendirme levhası konuluyor."