Tosya'da Polis Teşkilatının 176'ncı yılı kutlandı
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Tosya'da Polis Teşkilatının 176'ncı yılı kutlandı

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Tosya'da Polis Teşkilatının 176'ncı yılı kutlandı

Tosya'da Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı.

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Tosya'da Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kapsamında Tosya'da tören düzenledi. Cumhuriyet Meydanında pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen törene Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve polis memurları katıldı. Atatürk Anıtına İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulması sonrasında saygı duruşu ve İstiklal İstiklal Marşının okunduğu tören, şehitlik ziyareti ile sona erdi. - KASTAMONU

Tosya'da Polis Teşkilatının 176'ncı yılı kutlandı
Tosya'da Polis Teşkilatının 176'ncı yılı kutlandı
Tosya'da Polis Teşkilatının 176'ncı yılı kutlandı
Tosya'da Polis Teşkilatının 176'ncı yılı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:43:48. #1.15#
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