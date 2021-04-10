Tosya'da Polis Teşkilatının 176'ncı yılı kutlandı

Tosya'da Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı.

Tosya'da Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kapsamında Tosya'da tören düzenledi. Cumhuriyet Meydanında pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen törene Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve polis memurları katıldı. Atatürk Anıtına İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulması sonrasında saygı duruşu ve İstiklal İstiklal Marşının okunduğu tören, şehitlik ziyareti ile sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı