Tosya'da piknik yapan 4 kişiye ceza kesildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Tosya'da piknik yapan 4 kişiye ceza kesildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tüm uyarılara rağmen korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye ceza kesildi.

24.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:48
Tosya'da piknik yapan 4 kişiye ceza kesildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tüm uyarılara rağmen korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye ceza kesildi.

Çin'in Wuhan kentinde baş gösteren ve tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı ülkemizde alınan tedbirler kolluk kuvvetlerince aralıksız denetleniyor. Tedbirler kapsamında bakanlıkça yayınlanan genelge kapsamında piknik yasağına uymayanlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

Tosya ilçesinde önleyici kolluk devriyesi yürüten Jandarma ekipleri kent merkezine 10 km uzaklıkta bulunan Özboyu Köyü Beşçeşmeler Mevki'i ormanlık alanda piknik yapıldığını tespit etti. Ormanlık alanda piknik ve mangal yaparken güvenlik güçleri tarafından yakalanan A.K. (55), M.K. (23), E.Y. (37) ve S.Y. (29) hakkında 5326 Sayılı Kanuna muhalefetten tutanak tutuldu.

Ormanlık alanda mangal yaparken yakalanan 4 kişiye Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından korona virüs salgın hastalığı nedeniyle mangal ve piknik yasağı kapsamında kişi başı 392'şer TL olmak üzere 4 kişiye toplam bin 568 TL ceza kesildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede ceza kesilen kişi sayısı 6'ya yükseldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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