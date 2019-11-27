Tosya'da Özel Eğitim Öğrencilerine Aşçılık Kursu Açıldı

27.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:50

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde özel eğitime devam eden kişilere yönelik aşçılık kursu açıldı.



Örgün eğitim çağını geçmiş ve belirli bir yaşın üzerinde olan kişiler için Tosya Halk Eğitim Merkezinde topluma kazandırmak amacıyla özel eğitim kursu açıldı. Haftanın 5 günü sabah İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitim kapsamında servis ile sabah aileleriyle birlikte evlerinden alınan kursiyerler akşam tekrar evlerine bırakılıyor.



Örgün eğitim dışında kalan engelli bireyleri topluma kazandırmak amacıyla açılan kursta bireylerin el becerilerini geliştirme ve bir mesleki kazanım elde etmelerini sağlamak için meslek edindirme kurslarından aşçı yardımcılığı kursu açıldı.



Kursiyerlere başta bulaşıkların yıkanması olmak üzere yemek yapabilmek için hazırlık yapma, belirli yemekleri yapabilmek aşçı yardımcısı olabilmelerine yönelik eğitim veriliyor. Kursu başarılı ile tamamlayan bireylerin Engelli KPSS sınavından yeterli puan almaları durumunda engelli kadrosundan işe girebilmelerine imkan sağlanıyor. Ayrıca kursu başarı ile tamamlayıp sertifikalarını alan kursiyerlerin özel sektörde iş bulabilmelerine de zemin hazırlanıyor.



Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevgi Alkan, Halk Eğitim Müdiresi Nesrin Avcı'dan kurs hakkında bilgi aldı, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Kursiyerlere başarılar dileyen Alkan, fotoğraf çekiminin ardından kurstan ayrıldı.



Ekim ayının ilk haftası başlayan özel eğitim kursu Haziran ayında sona erecek. - KASTAMONU

Kaynak: İHA