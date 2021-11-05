Tosya'da Otogar, Galericiler Sitesi ve Trafik Eğitim Parkuru'nun temeli atıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Yeni Şehirlerarası Otogar, Galericiler Sitesi ve Trafik Eğitim Parkuru'nun temeli törenle atıldı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan eski otogar yerinde düzenlenen törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tosya Ahi Yaren Mehter Takımı gösterisi sundu.

Vali Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, birbirinden kıymetli üç yatırımın temelini atacaklarını söyledi.

Türkiye'nin en önemli ve yoğun kara yollarının birinin üzerine yer alan Tosya'nın dinamik yüzüyle Kastamonu'nun en önemli ilçelerinin başında geldiğini belirten Çakır, "Böylesine hareketli bir yolda zaten yakışan da birazdan temelini atacağımız otogar tesisi olması lazımdı. Bu hem Tosya'mızın hem de Kastamonu'muzun dışarıya karşı en görkemli eserlerinden biri olacak." dedi.

Tüm ilçelere ve illere Bakanlığın son 10 yıllık en önemli uğraşlarından birinin şehir merkezlerimizdeki apartman altlarında, sokaklarda, caddelerdeki oto galericilerinin uygun toplanma alanlarına taşınması olduğunu anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Birçok il ve ilçe bunu başaramadı ama tebrik ederiz, Volkan Başkan ve ekibi böylesine bir hizmeti de Tosya'ya kazandırmış olacak. Galerici esnafımızı daha tertipli, daha düzenli, altyapısıyla, üstyapısıyla her bakımdan, konumu da son derece uygun, böylesine güzel bir alana taşıyacaklar, o anlamda da tebrik ederim. Bir diğeri de trafik eğitim parkuru, yine bu konuda İçişleri Bakanlığımızın üzerinde ehemmiyetle durduğu bir konu. Hem yaya güvenliği hem araç trafiği anlamında sağlıklı geleceğimizin, her bakımdan donanımlı gençlerimizin yetişmesi anlamında son derece önemli bir yatırım. Böylesine güzel yatırımları ilçeye kazandırdıkları için başta Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Kavaklıgil de yaptığı konuşmada belediye çalışmaları ile temeli atılacak tesisler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından dua edildi. Kurban kesilmesinin ardından tesislerin temeline ilk harç konuldu.

Törene Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kaymakam Ferhat Özen, MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın ve MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar da katıldı.