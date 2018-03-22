Tosya'da Orman Haftası Kutlandı

Tosya ilçesinde, Orman Haftası kapsamında program düzenlendi.



Tosya Müftülüğü konferans salonunda, Tosya Mehmet Akif Ersoy ilkokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Şener Şen, burada yaptığı konuşmada, ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

Binlerce bitki ve hayvan türünün yaşadığı ormanların bir çok faydasının olduğuna değinin Şen, şunları kaydetti; "Her orman birer oksijen ve yağmur fabrikası gibidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkeler, sadece çölleşmekle kalmazlar, sahip oldukları en değerli şeyi ve en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olurlar. Ormanları korumak demek, hem kendimizi, hem insanları, hem çevremizi, hem de geleceğimizi korumak demektir."

Programın devamında öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi, şiirler okundu.

Pandomim gösterisinin ardından program sona erdi.



Düzenlenen programa, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mutlu, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.