Tosya'da okullara tasarım beceri atölyeleri açıldı Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, ilçede tasarım beceri atölyelerinin kurulduğunu söyledi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, ilçede tasarım beceri atölyelerinin kurulduğunu söyledi.

Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında, çocukları sadece ders anlamında değil, sosyal anlamda da ileriye taşımak için çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda birinci adımın tasarım beceri atölyeleri oluşturmak olduğunu belirten Demirci, "Fatih Ortaokulumuz için 2 tane tasarım beceri atölyesi planladık. Bunun ilki olan spor atölyesini faaliyete geçirdik. Çocuklarımız artık, yağmur çamur demeden spor faaliyetlerini bu güzel mekanda yapacaklar. Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokuluna müzik atölyesi kurduk. Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ise drama atölyesi kurduk. Çocuklar düzenlemiş olduğu drama etkinliklerini o atölyede diğer arkadaşlarına sergiliyor." dedi.

Yeni atölyeler kuracaklarını ifade eden Demirci, şunlar kaydetti:

"Fatih Ortaokulunda yazılım atölyesi kuracağız. Dijital bir çağ yaşıyoruz. Çocuklarımızı buna alıştırma anlamında, yazılım beceri atölyesini inşallah önümüzdeki günlerde tamamlayarak faaliyete geçireceğiz. İlçemizde 5 okula daha tasarım beceri atölyesi kuracağız. Bu çalışmalardaki amacımız, çocuklarımızın toplum önünde kendilerini daha rahat ifade edebilmesine yardımcı olmaktır."

Kaynak: AA