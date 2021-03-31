Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında okul geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında okul geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışması başlatan İçişleri Bakanlığı, 30 Mart itibariyle okul ve yaya geçitlerinde 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başlattı. Bu kapsamda Tosya ilçesinde yaya geçitlerinde başlayan kırmızı çizgi, okul geçidi ile devam etti. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül ile birlikte Fevzipaşa İlkokulu yanında bulunan yaya geçidinde farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızı çizgi çizdi. Çizgilerin çizilmesinin ardından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla trafikte önceliğin yayalarda olduğuna dikkat çeken Kaymakam Pişkin, sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara şapka ve maske dağıtan Kaymakam Deniz Pişkin, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. - KASTAMONU

Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi
Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi
Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Özlem Zengin Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Türkan Şoray Merve Boluğur
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tosya'da okul geçidine kırmızı çizgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:28:06. #1.14#
title