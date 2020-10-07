Tosya'da öğrencilere 100 tablet, 10 televizyon hediye edildi
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Tosya'da öğrencilere 100 tablet, 10 televizyon hediye edildi

07.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:55
Tosya'da öğrencilere 100 tablet, 10 televizyon hediye edildi

Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği (TGKD) Başkanı Yusuf Varlık, ilçede, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar ve televizyon hediye etmek için kampanya düzenlediklerini açıkladı.

Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği (TGKD) Başkanı Yusuf Varlık, ilçede, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar ve televizyon hediye etmek için kampanya düzenlediklerini açıkladı.

Varlık, TGKD olarak düzenledikleri kampanya kapsamında, Tosyalı iş insanlarının bağışlarıyla 100 adet tablet bilgisayar ve 10 adet televizyon temin ettiklerini söyledi.

Dernek olarak, Tosya'nın gelişerek kalkınmasına destek vermek amacıyla çeşitli çalışmalara imza attıklarını belirten Varlık, şunları kaydetti:

"Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerekmektedir. Tosya'da, maddi imkansızlık nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerin olduğunu öğrendik. Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği olarak, bu sorunun çözümüne bir nebze olsun katkı sağlayabilmek adına bir kampanya düzenledik. Kampanyamıza Tosyalı iş insanlarından büyük destekler geldi. Kısa süre içinde 100 adet tablet bilgisayar ve 10 adet de televizyon temin ettik. Bugün de Tosya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Arslan'a, kendilerinin belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere teslim ettik. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım."

Tosya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Arslan da kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Tablet ve televizyona ihtiyacı olan öğrenciler çok. Bu tablet ve televizyonları, okullarımızla irtibata geçerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği'ne teşekkür ediyoruz, emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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