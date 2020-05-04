Tosya'da motosikletlere sıkı denetim
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Tosya'da motosikletlere sıkı denetim

Tosya'da motosikletlere sıkı denetim
04.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:43

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletçileri takibe alan polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletçileri takibe alan polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Tosya ilçesinde gelen şikayetler üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetimleri artırdı. Denetimlerde evrak ve kask kontrolü yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, muayenesiz bir motosiklet de trafikten men edildi.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "İlçemizde vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler üzerine, dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz eliyle motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdik. Uygulamada, sürücülerde evrak ve kask kontrolü, motosikletlerde egzoz denetimi yapıldı. Yaptığımız kontrollerde kaskı olmayan, kural ihlali yapan, ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullandığı tespit edilen 20 motosiklet sürücüsüne 7.361 TL idari para cezası uygulanırken, bir motosiklet de trafikten men edildi. Motosikletlere yönelik uygulamalarımızın bundan sonra da gece ve gündüz olmak üzere şehrin farklı noktalarında devam edeceğini, kural ihlali yapan sürücülere geçit vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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