Tosya'da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 46 motosiklet sürücüsüne toplam 36 bin 681 TL ceza kesildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 46 motosiklet sürücüsüne toplam 36 bin 681 TL ceza kesildi.

İlçede artan şikayetler üzerine polis ve jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini takibe aldı. Şehir içinde uygulamaları sıklaştıran ekipler, motosiklet sürücülerinde kask, evrak kontrolü ve egzoz denetimi yaptı. Yapılan denetimler sonucu toplam 46 motosiklet sürücüsüne 36 bin 681 TL ceza kesilirken toplam 9 motosiklet trafikten men edildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin şehir içinde yaptığı motosiklet uygulamalarını denetleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler üzerine, son bir hafta içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız eliyle şehrin değişik noktalarında ve farklı zamanlarda motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdik. Evrak ve kask kontrolü ile egzoz denetimini kapsayan ve 312 motosikletin denetlendiği uygulamalar sonucunda: Kask takmamak, sürücü belgesiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 46 motosiklet sürücüsüne 36 bin 681 TL idari para cezası uygulanmış, 9 motosiklet trafikten men edilmiş, 14 motosiklete izin belgesi tanzim edilmiştir. Huzurlu ve sakin bir şehir olan Tosya'da, kural tanımazlığa ve gürültü kirliliğine sebep olan sürücülere karşı uygulamalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA