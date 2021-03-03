Tosya'da meyve fidanı satışları başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mevsimin ilk meyve fidanları satışa sunuldu.

İlçede 17 yıldır meyve fidanı satışı yapan Mustafa Sağlamçubukçu, gazetecilere, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetiştirdikleri meyve fidanlarını ilçede satışa sunduklarını söyledi.

Sıcaklıkların artmasıyla meyve satışına yaklaşık 25 gün erken başladıklarını belirten Çubukçu, "Tosya'da ilkbaharda ve sonbaharda meyve fidanı dikilebilir ama çiftçilerimiz genelde ilkbahar mevsiminde dikmeyi tercih ediyor. Bu sene havalar erken ısınmaya başladı. Şu anda Tosya'da ağaç dikmenin tam mevsimi. Ağacı ne kadar erken dikerseniz, tutma şansı o kadar fazla olur." ifadesini kullandı.

Sağlamçubukçu, meyve fiyatlarını ortalama 20 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar