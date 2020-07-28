Tosya'da meydana gelen 6 trafik kazasında 3 kişi yaralandı Tosya'da meydana gelen 6 trafik kazasında 3 kişi yaralandı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tosya'da meydana gelen 6 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tosya'da yağmurun etkili olması sonrasında trafik kazaları üst üste geldi. Edinilen bilgiye göre Tosya OSB Kavşağı ve Ortalıca Kavşağı yaşanan 6 aracın karıştığı 6 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçların karıştığı kazada araçlar hasar görürken 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA